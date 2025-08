Calciomercato Udinese – Thauvin ai saluti! Ecco i due sostituti in pole

L'Udinese perde la sua pedina più importante a soli dieci giorni dall'inizio della nuova stagione. La squadra bianconera si separa in maniera ufficiale da Florian Thauvin con il calciatore che è pronto per iniziare una nuova avventura con la maglia del Lens .

Sono sei i milioni che investirà la squadra francese per un calciatore che sarebbe andato in scadenza nel corso di quest'annata e di conseguenza l'Udinese ha colto al volo quello che quasi sicuramente è l'ultimo treno. Adesso passiamo ai possibili sostituti. Due profili in pole position <<<