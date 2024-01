Mercato Udinese | Tikvic vicino al prestito al Watford per trovare più spazio

Il difensore classe '05 è a un passo dal lasciare Udine in prestito per andare a giocare con continuità in Championship

Antonio Tikvic è vicino a passare in prestito dall'Udinese al Watford. Il difensore preso in estate del Bayern Monaco può lasciare momentaneamente Udine per trovare più spazio. Visto che anche con l'infortunio capitato a Bijol, Cioffi ha preferito optare comunque per Perez centrale e Ferreira braccetto di sinistra.

Infatti, secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, il passaggio potrebbe avvenire nei prossimi giorni. L'arrivederci di Tikvic potrebbe quindi avvenire dopo che il difensore croato ha debuttato in Serie A contro la Fiorentina. Ora, l'occasione di giocare in Championship per continuare il suo percorso di crescita. Rimanendo però, sempre sotto osservazione da parte della società, che lo manderebbe a giocare con continuità nel club inglese satellite.

