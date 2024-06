Mercato Udinese | Tikvic ai saluti: è fatta per il suo trasferimento al Watford

Il difensore croato non ha convinto e andrà a cercare più spazio in Championship: ora è da capire la formula del trasferimento

Sarà in Inghilterra il futuro di Antonio Tikvic . Il difensore croato classe 2004 non ha convinto del tutto la dirigenza bianconera e si trasferirà al Watford . Ora c'è da capire se in prestito o a titolo definitivo. Negli scorsi giorni, stando a quanto riportato da WD18 , il giocatore si è già allenato con il club londinese e ha iniziato a seguire su Instagram alcuni suoi nuovi compagni di squadra.

Arrivato dal Bayern Monaco la scorsa estate, nella scorsa stagione Tikvic ha raccolto in bianconero solamente due presenze, una in Serie A ed una in Coppa Italia. In Championship, il classe 2004 potrà sicuramente trovare maggiori minuti di quanti ne abbia avuti a disposizione a Udine e magari mostrare quel talento intravisto nelle giovanili dei bavaresi.