I bianconeri di mister Kosta Runjaic si avvicinano a grandi passi verso il prossimo incontro di campionato. Una sfida di assoluto spessore contro il Cagliari e soprattutto un match deve portare punti importanti per il club dopo due pesanti battute d'arresto.
Calciomercato Udinese – Due titolarissimi ai saluti: Pozzo ha già deciso
Due titolarissimi sono ai saluti nel corso delle ultimissime ore, non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli sull'affare
Nel corso delle ultime ore sembra esserci un punto di domanda abbastanza importante che riguarda due calciatori nel giro ampio dei titolarissimi. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli su questo ipotetico affare. In due verso l'addio <<<
