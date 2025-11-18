Un vero e proprio top player o meglio quello che è stato un top player per l'Udinese nel corso delle ultime stagioni sembrerebbe pronto a salutare definitivamente la squadra bianconera. Il calciatore da diverse settimane sta trovando poco spazio e proprio per questo potrebbe esserci la separazione delle strade.
mondoudinese udinese news udinese mercato Calciomercato Udinese – Un top ai saluti? La Fiorentina prepara il colpo
udinese
Calciomercato Udinese – Un top ai saluti? La Fiorentina prepara il colpo
Un vero e proprio top ai saluti della squadra di Udine? Ecco tutti i dettagli sul possibile colpaccio di mercato da parte della Fiorentina
Non dimentichiamo che si tratta di un calciatore decisamente importante e che per lunghi tratti della sua esperienza all'Udinese è stato messo sotto osservazione da grandi club come i bianconeri di Torino o i rossoneri di Milano. Tutti i dettagli sul possibile addio <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA