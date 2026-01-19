Calciomercato Torino – Ultim’ora, Cairo ha chiuso: ecco l’ex Real Madrid

Un vero e proprio colpaccio da parte della società che milita nella massima serie del calcio italiano. Un nuovo profilo di primissimo livello che è già pronto per approdare in Italia e dire la sua dal primo all'ultimo secondo contro tutte le avversarie.

Nel corso dell'ultima giornata ha assistito alla partita di campionato tra il Torino e la Roma, di conseguenza è solo questione di tempo prima che arrivi la firma sul contratto e che i granata aggiungano un ex Real Madrid alla loro rosa. Tutti i dettagli sul nuovo colpo di mercato <<<