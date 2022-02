Udinese Mercato – Torino, Marino non molla: dopo Ebosele vuole il granata

Ebosele sta per diventare ufficialmente un calciatore dell'Udinese. Il giovane terzino irlandese, però, potrebbe non essere l'unica sorpresa.

Pierpaolo Marino e la dirigenza friulana hanno un piano e vogliono portarlo a termine. Mentre mister Cioffi fa il possibile per agguantare la salvezza, la società friulana pensa già a come rinforzare la rosa in estate. Ma andiamo dritti al punto.