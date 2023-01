Mercato Udinese | Torna di moda un nome per la fascia: offerta per Boey

Per la fascia torna di moda un nome accostato questa estate. Dalla Turchia, infatti, giunge notizia di una nuova offerta fatta dall'Udinese per Sacha Boey, laterale francese classe 2000. I bianconeri avrebbero fatto recapitare al Galatasaray una proposta da 8 milioni di euro, il club turco ne chiede 12 per far partire subito il giocatore.

Una freccia per due

Sacha Boey è un terzino destro di spinta, dotato di buona tecnica e grande atletismo. Il suo difetto è in zona gol, una sola rete in carriera fino ad ora, ma diciamo che non è la qualità che stanno cercando le due squadre. Cresce calcisticamente nel Rennes, in Francia, con la quale esordisce in Ligue 1 nel 2019. Trovando poco spazio, la stagione successiva viene mandato in prestito al Digione, dove colleziona 24 presenze e un assist. Qui mostra una grande capacità di inserimento e una buona duttilità, tanto che il Galatasaray investe per lui una cifra attorno agli 8 milioni di euro per portarlo in Turchia. In Super Lig trova continuità, giocando fin da subito titolare. Nonostante la giovane età Boey ha già raccolto una discreta esperienza europea. Infatti, ha messo insieme diverse presenze in Europa League sia con il Rennes che con la formazione turca. Quest'anno vanta 17 presenze e 2 assist.