Mercato Udinese | Torna la “saudade” a Walace: il Flamengo in pressing

Uno dei pezzi pregiati dell'Udinese può salutare in estate. Il miglior recuperatore di palloni della Serie A sente la nostalgia di casa. Tornano, infatti, le sirene di mercato dal Brasile per Walace. Come riportato da diversi media brasiliani, il Flamengo avrebbe aperto le trattative con l'Udinese per Walace. Il contratto del mediano carioca con l'Udinese scadrà nel 2026. Dialoghi in corso tra le parti, con il giocatore che non disdegnerebbe un ritorno in patria, visto che anche la famiglia avrebbe espresso il desiderio di ritornare in Brasile. Alla giusta offerta, il centrocampista classe 1995 potrebbe essere lasciato partire dopo cinque anni di militanza con la maglia bianconera.