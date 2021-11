Calciomercato Udinese / Tornado in difesa: a gennaio cambia tutto

La sosta delle Nazionali è giunta al termine. Finalmente la Serie A sta tornando. Purtroppo, però, dovremo aspettare ancora qualche giorno prima di vedere i ragazzi di Gotti. L’Udinese scenderà in campo lunedì 22-11 alle ore 20:45.

L’ultima vittoria contro il Sassuolo è stata di vitale importanza. L’ennesimo pareggio/sconfitta sarebbe potuto costare caro non solo all’Udinese, ma soprattutto a mister Gotti. Adesso, la situazione in classifica non è disastrosa ma si può e si deve fare decisamente meglio. La Sampdoria (terzultima) si trova a soli 5 punti dall’Udinese che occupa il quattordicesimo posto. Ma arriviamo al dunque.