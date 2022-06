Mercato Udinese – Trattativa avviata / Nuovo nome a centrocampo

Il team bianconero continua il suo momento di crescita. Stiamo parlando di una squadra che non vede l'ora di fare la differenza

Redazione

Il team bianconero vuole allestire un società che sia in grado di dire la sua e fare la differenza sotto tutti i punti di vista. Sicuramente stiamo parlando di una squadra che non riuscirà a fare meglio dell'anno scorso senza dei grandi sforzi sia sotto il punto di vista tecnico, ma anche da quello degli investimenti sul mercato. Le prossime ore potrebbero essere decisive per trovare un accordo in grado di fare la differenza. Stiamo parlando di una società che si sta già muovendo sia in entrata che in uscita per poter limitare ai danni o a delle possibili cessioni. Nelle ultime ore sta prendendo piede un nuovo nome. Ecco di chi stiamo parlando.

Il protagonista

Il giocatore al centro dell'articolo non vede l'ora di avere la possibilità per provare a fare il grande salto di qualità. Stiamo parlando di un talento che quest'anno in Serie B ha convinto tutti ed adesso si sente pronto per provare il grande salto. Sicuramente non sarà difficile, ma bisogna fare e dare il massimo per convincere tutti. Il suo nome è Salvatore Esposito e l'Udinese sta pensando a lui per costruire la squadra del futuro. Andiamo a scoprire tutti i dettagli di questa trattativa tra la società di Ferrara e quella del Friuli.

Il punto

Sicuramente al momento c'è ancora poco o nulla tra le due squadre. Però in caso di una cessione nel bel mezzo del campo da parte dei bianconeri, ci sarà il bisogno di rimpiazzare. Nelle ultime ore sembra prendere sempre più piede l'ipotesi di una cessione di Walace, visto che Luca Gotti lo rivorrebbe allo Spezia. In caso questo dovesse avvenire bisognerebbe cercare una soluzione e il giocatore della SPAL sarebbe perfetto. In conclusione non perderti tutte le novità di mercato. Nelle ultime ore prende piede la pista Deulofeu - Napoli. Ecco cosa manca per chiudere l'affare <<<