Mercato Udinese / La trattativa Samardzic-Napoli: la richiesta del serbo

L'addio di Lazar Samardzic è sempre più vicino . Il Napoli continua a lavorare per aggiudicarsi le sue qualità già nel corso dei prossimi giorni di mercato ed infatti sta già trattando con il calciatore. La richiesta dell'entourage (del calciatore di proprietà dell'Udinese) è chiara e si aggira intorno ai 2 milioni di euro a stagione. Per un totale di quattro anni.

Adesso non si può fare altro che pensare alla trattativa tra le due squadra con l'Udinese che è sempre stato chiaro. O il calciatore viene venduto per 25 milioni di euro o resta ancora qualche mese in quel di Udine. Adesso non ci resta che attendere la possibile chiusura della trattativa.