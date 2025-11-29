L'Udinese è pronta per scendere sul campo da gioco e più precisamente in una sfida che potrebbe dare una realtà diversa al campionato dei bianconeri. Il match odierno contro il Parma potrebbe portare la squadra in una posizione più nobile della classifica.
mondoudinese udinese news udinese mercato Calciomercato Udinese – Tre addii a gennaio? Il Milan tenta il colpaccio
udinese
Calciomercato Udinese – Tre addii a gennaio? Il Milan tenta il colpaccio
I rossoneri di mister Kosta Runjaic stanno lavorando in vista dei prossimi incontri di campionato. Non perdiamo un secondo ed ecco le ultime
Logicamente si sta cercando di ultimare anche le ultime posizioni in vista del prossimo mercato invernale. Tre calciatori al centro delle trattative e che potrebbero cambiare la composizione della rosa. I tre profili verso l'uscita <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA