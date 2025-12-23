La sconfitta contro la Fiorentina potrebbe lasciare strascichi importanti all'interno della rosa bianconera. Il club di Udine sa che deve rimboccarsi le maniche e portare a casa risultati importanti a partire da settimana prossima, più precisamente il match contro i biancocelesti di Maurizio Sarri.
Calciomercato Udinese – Tre addii alle porte: i Pozzo fanno piazza pulita
Calciomercato Udinese – Tre addii alle porte: i Pozzo fanno piazza pulita
La squadra bianconera non vede l'ora di tornare sul campo da gioco ed essere protagonista nel corso delle prossime settimane. Il punto
Nel frattempo si avvicina la prossima sessione di mercato, quella invernale che servirà all'Udinese per sfoltire in maniera sensibile una rosa decisamente piena di punti di domanda. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sui calciatori pronti a salutare in maniera definitiva la società bianconera. L'addio di tre protagonisti è alle porte <<<
