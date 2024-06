Udinese | Tre club brasiliani su Walace: lui preferisce restare in Europa

Tre club si sono fatti avanti per cercare di convincere il mediano dei friulani a tornare in patria, ma per il momento preferisce l'Europa

Walace e l'Udinese potrebbero dirsi addio dopo 5 anni vissuti insieme. Il centrocampista brasiliano, sceso in campo in 37 occasioni in campionato saltando una sola partita per squalifica, sta riflettendo sul suo futuro. L'idea del mediano sarebbe quella di lasciare il club, nonostante il contratto in scadenza a giugno 2026.

Arrivato in Friuli nella stagione 2019/20 per circa 6 milioni di euro, il valore di mercato del centrocampista ha raggiunto gli 8 milioni e sicuramente i bianconeri non intendono svenderlo. Nonostante una stagione da top in Europa per palloni recuperati e oltre l'80% di passaggi completati, a farsi vivi sono stati però pochi club. Solo in Brasile si sono fatti vivi: Corinthians, Palmeiras e Flamengo le più quotate. Il paese sudamericano però non è la destinazione preferita dal giocatore, che vorrebbe giocarsi ancora le sue carte in Europa prima di tornare in patria.