Calciomercato Udinese – Tripla cessione definitiva? Accordo con Marotta

L'Udinese sta lavorando intensamente sul mercato sia in entrata che in uscita. La rosa che mister Kosta Runjaic vanta nel corso di questi primi giorni di ritiro austriaco è senza ombra di dubbio insufficiente. Vero che dal primo minuto nelle amichevoli non si sono mai visti calciatori importanti come Bertola o Florian Thauvin, ma le prove sono molto deludenti.