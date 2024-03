Mercato Udinese / Dalla Turchia chiari: “Il Trabzonspor ha deciso…”

Ieri la voce che inizia a spargersi come una macchia d'olio, con l'Udinese seriamente interessata all'attaccante turco Destan. Il bomber che milita nel Trabzonspor potrebbe provare una nuova avventura in un campionato di primo livello come la Serie A. Proprio per questo motivo i bianconeri ci hanno provato con una prima offerta.