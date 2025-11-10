Calciomercato Udinese – Dalla Turchia: “Ecco dove giocherà Zaniolo…”

Nell'intervista rilasciata da Christian Kabasele nel prepartita si è capito a tutti gli effetti l'obiettivo di Zaniolo con la maglia bianconera: rilanciare la sua carriera e tornare ad indossare la maglia della nazionale italiana. Degli obiettivi di primissimo livello soprattutto per un calciatore che ha grande voglia di prendersi tutto.