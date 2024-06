Udinese | In Turchia sicuri: offerta ufficiale del Fenerbahce per Samardzic

Dopo che per Sky Sport la Lazio ha abbandonato la trattativa per Samardzic, dalla Turchia giungono con insistenza voci di un'offerta ufficiale da parte del Fenerbahce. Come riportato da diverse testate, il club turco avrebbe offerto 20 milioni di euro, bonus inclusi. Il serbo classe 2002 è l'obiettivo principale richiesto da Josè Mourinho per rinforzare il proprio centrocampo. Offerta che dal canto suo l'Udinese sarebbe anche propensa ad accettare, ma a tentennare è il giocatore, non pienamente convinto dalla destinazione ed in attesa di proposte più allettanti. Il sogno sarebbe approdare in club che fa la Champions League.