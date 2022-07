Calciomercato Udinese | Tutti pazzi per Lochoshvili, Marino avvisato

Molti club di Serie A sarebbero interessati al difensore georgiano e per bianconeri sarebbe una vera e propria impresa acquistarlo: il punto

Redazione

La nuova stagione è ormai iniziata da diverse settimane. La speranza del club bianconero è quella di riconfermarsi come una delle realtà più interessanti del panorama calcistico nazionale. I primi passi verso questo importante obiettivo sono già stati compiuti, attraverso i primi colpi di mercato compiuti nelle scorse settimane e con le prime partite stagionali disputate durante il ritiro in Austria. La famiglia Pozzo, però, sta lavorando per soddisfare tutte le richieste di mister Sottil, per affrontare al meglio il prossimo campionato Il club bianconero è sempre alla ricerca di nuovi talenti da acquistare per far esplodere e fare importanti plusvalenze. L'ultimo obiettivo di mercato dei bianconeri sarebbe un difensore georgiano, ma la concorrenza sarebbe molta. Ecco cosa sappiamo.

Stiamo parlando, ovviamente, di Luka Lochoshvili, difensore classe 1998 di proprietà del Wolfsberger, club di Bundesliga austriaca. Nel corso dell'amichevole di ieri del club austriaco contro i rossoneri di Stefano Pioli, il giovane georgiano è sceso in campo. L'Udinese per l'occasione ha inviato degli osservatori per visionare da vicino la prestazione del 24enne di Tbilisi. Tuttavia, anche altri club erano presenti presso la Lavanttal-Arena di Wolfsberg. Si tratta di Hellas Verona, Sampdoria e Torino. Per questo, nel caso in cui i bianconeri decidessero di virare sul profilo del georgiano per migliorare la difesa dovrebbero prima superare la concorrenza. Attualmente Lochoshvili ha un valore di mercato che si aggira intorno ai 2 milioni di euro. Il suo contratto, in scadenza nel 2023, potrebbe agevolarne l'acquisto.

Il profilo

Stiamo parlando di un difensore centrale georgiano classe 1998, in grado di ricoprire anche il ruolo di terzino sinistro. Nella sua esperienza in Austria, in cui gioca da un anno, ha totalizzato ben 2 gol e 1 assist in 68 presenze. Inoltre, vanta anche due apparizioni e diverse convocazioni con la Nazionale Georgiana. Nelle prossime settimane seguiranno aggiornamenti. Ma non finisce qui. L'Udinese avrebbe anche scongiurato la possibilità di cedere Walace: ecco cosa sappiamo <<<