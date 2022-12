Calciomercato Udinese, tutto collegato! Arriva uno se parte l’altro | News

Non si fa altro che parlare di questo ragazzo che vedete in foto. Mister Sottil lo conosce benissimo, avendolo già allenato all'Ascoli. Le ultime indiscrezioni di mercato rivelano che il suo futuro sia strettamente legato a quello di Deulofeu. Ma c'è di più.

L'Udinese aveva messo gli occhi su Sabiri da diverso tempo. Arrivato alla Sampdoria per circa 1 milione di euro, adesso, secondo Transfermarkt, varrebbe almeno 3 milioni anche se le richieste della Sampdoria potrebbe essere (giustamente) ancora più alte considerato il fatto che il ragazzo ha superato i 16simi con il suo Marocco giocando da titolare. Ma non finisce qui. Nessuno entra se prima qualcuno non esce: ed è proprio qui che volevamo arrivare <<<