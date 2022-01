Udinese – Tutto fatto: manca l’ufficialità / Il nuovo acquisto bianconero

Quello di ieri è stato un giorno di ufficialità per il team bianconero . Sono stati ben due i giocatori che hanno firmato un nuovo contratto e si sono legati alla società friulana. Parliamo di due giovanissimi talenti, cioè giocatori che potranno crescere e con il tempo far vedere a tutti il proprio valore.

La prima delle due trattative concluse è stata quella di James Abankwah . Difensore centrale irlandese in arrivo dal St. Pat's società con cui ha già vinto (durante la passata stagione) una coppa di lega. Al momento il giocatore resterà nel paese d'oltremanica, ma da questo Luglio potremo visionare tutte le sue qualitò in maglia bianconera.

Come detto, non è stata l'unica ufficialità della scorsa giornata. In arrivo anche un altro giocatore pronto per fare la differenza. Stiamo parlando di un centrocampista che era stato attenzionato anche da big europee. Andiamo a vedere nel dettaglio di chi si tratta. Il presidente Pozzo ha battuto l'ennesimo colpo. Tutti i dettagli <<<