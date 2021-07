Calciomercato Udinese – Tuttosport conferma, trovato l’erede di De Paul

L'Udinese continua a lavorare duramente nel ritiro austriaco. LucaGotti vuole curare ogni minimo dettaglio per l'inizio della nuova stagione. Il mister bianconero sa che questi sono i giorni fondamentali per gettare le basi per il campionato che verrà. L'obiettivo di tecnico e società è quello di migliorare la scorsa stagione. Ma per farlo c'è bisogno di molto lavoro sia in campo che fuori. Infatti l'Udinese ha dovuto dire addio a due pilastri come Musso e DePaul. Il primo è stato sostituito brillantemente da Silvestri mentre sull'erede del secondo sono spuntate delle novità. Ecco quello che sappiamo <<<