Tuttosport: il punto sul mercato dell’Udinese

CHI PUÒ ARRIVARE. Il club è alla ricerca di un mancino da affiancare a Ken Sema. Resta viva l’ipotesi di un ritorno di Marvin Zeelegaar (ora al Watford), che ha già vestito la casacca bianconera nei primi mesi dell’anno. Piace anche il centrocampista offensivo Vittorio Parigini, in uscita dal Torino dove non viene utilizzato con continuità.

CHI PUÒ PARTIRE. Continuano i colloqui con l’Inter per la cessione di Rodrigo De Paul, ma quasi certamente l’operazione per il passaggio dell’argentino in nerazzurro si concretizzerà solo a fine stagione. Si registra, inoltre un interesse del Racing Avellaneda per Nacho Pussetto, impiegato finora soltanto in due gare da titolare e duqnue non incedbile a prescindere.