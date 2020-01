Tuttosport: La Fiorentina insiste per Mandragora

Tuttosport continua a scrive dell’interessamento della Fiorentina per Mandragora. “Dopo Cutrone («Commisso ci ha investito 20 milioni mantenendo la promessa») la Fiorentina prepara l’assalto a un centrocampista – Mandragora è tornato di moda – e un difensore. E intanto attraverso un raggiante Pradè ufficializza il rinnovo fino al 2024 con opzione sull’anno successivo di un altro baby d’oro quale Riccardo Sottil. «Non faremo acquisti tanto per fare, la volontà è investire su operazioni utili per il presente e valide per il futuro. Come appunto Cutrone». Il ds viola a inizio settimana sarà a Milano puntando a strappare il massimo alle migliori condizioni: la pista Duncan resta aperta (ci sarebbe il gradimento del giocatore ma il Sassuolo deve scendere dai 18 milioni richiesti) e non va accantonata quella che porta al granata Meitè. Tuttavia sta riprendendo quota un nome su cui la Fiorentina aveva puntato in estate: Mandragora. Un giocatore che ha tutto quel che vuole Commisso: gioventù (è del ’97 come Chiesa e Castrovilli), qualità, personalità. Un giocatore che Pradè conosce bene e stima tanto, un sogno più che un’idea, soprattutto un affare costoso (oltre 30 milioni) e difficile: Mandragora è legato fino al 2023 all’Udinese di cui è un punto fermo e la Juve può esercitare a giugno il diritto di opzione per riacquistarlo a titolo definitivo a 26 milioni. La Fiorentina comunque è vigile“