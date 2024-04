Mercato Udinese – Tuttosport ci prova: “Samardzic in saldo…”

Tuttosport ci prova ancora una volta ad intavolare la trattativa tra la Juventus e l'Udinese per le prestazioni di Lazar Samardzic. Il titolo del giorno lascia poco spazio alle immaginazioni: " Samardzic in saldo , Giuntoli ci pensa". Una frase che trova fondamento solo in caso di retrocessione della squadra bianconera del Friuli Venezia Giulia.

Una situazione incredibile anche solo a pensarci in cui un giornale spera velatamente nella retrocessione di un club per avere un prezzo più agevole sull'acquisto di un calciatore. Resta un'Udinese che non ha nessuna intenzione di cedere un centrocampista con queste qualità per meno di 20 milioni di euro. La famiglia Pozzo non ha intenzione di ritrattare.