Tuttosport: Udinese su Parigini, al Torino piace Okaka

Tra i nomi he circolano in casa Udinese c’è quello di Vittorio Parigini, che di ruolo può giocare attaccante destro ma anche sinistro oltre che trequartista. Un doppione di DE Paul, quindi un’operazione in prospettiva se si dovesse concretizzare. Secondo Tuttosport il Ds Marino potrebbe chiedere anche Edera. “Due protagonisti dell’Under 21 di Di Biagio. Nell’Udinese , provando a ipotizzare qualche scambio, ci sono due giocatori che intrigano Mazzarri: l’attaccante Okaka che ha allenato al Watford e il centrocampista Fofana. La punta è legata alla cessione di Zaza, il 24enne ivoriano invece no. Già all’inizio della prossima settimana è previsto un primo incontro tra le due società per cominciare ad imbastire una trattativa vera e propria“.