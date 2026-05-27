L’Udinese si avvicina a grandi passi verso il prossimo mercato, non perdiamo un secondo ed ecco le parole del DT Nani
ESCLUSIVA | Zaniolo ai nostri microfoni! l’intervista completa
Il direttore tecnico dell’Udinese, Gianluca Nani ha recentemente parlato con Sportitalia e fatto il punto sul mercato che sarà per i bianconeri. Non perdiamo un secondo e passiamo alle parole su tutti i pezzi grossi della squadra bianconera.
Su Davis e Kristensen”L'ultima chiamata ricevuta per Davis e Kristensen? Hanno mercato, ma in tanti hanno mercato: non abbiamo necessità di vendere, ma se qualcuno viene da te, devi comunque ascoltare. Ma su Davis neanche ci sediamo, lo vogliamo tenere con noi, è straordinario, ha fatto una gran coppia con Zaniolo e Atta. Ce li chiedono i calciatori, ma non abbiamo la voglia di rifare tutta la squadra. Posso dire comunque che un paio di calciatori possono partire. Ma se non accade, ce li teniamo e ripartiamo più forte”.
Il futuro di Solet”Con l’Inter e con Ausilio non ho parlato di Solet. Prezzo mai fatto, ma Piero ci conosce e se vuole avere delle informazioni ci chiama senza problemi”.
Il punto su Atta”Posso dire che i top club in Premier li conoscono, ma anche quelli in Serie A sanno chi è, lo conoscono davvero tutti. Certi giocatori non hai la necessità di venderli, devi stare tranquillo e aspettare se dovesse avere il club”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti