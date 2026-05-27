Il direttore tecnico dell’Udinese, Gianluca Nani ha recentemente parlato con Sportitalia e fatto il punto sul mercato che sarà per i bianconeri. Non perdiamo un secondo e passiamo alle parole su tutti i pezzi grossi della squadra bianconera.

Su Davis e Kristensen

Il futuro di Solet

Il punto su Atta

”L'ultima chiamata ricevuta per Davis e Kristensen? Hanno mercato, ma in tanti hanno mercato: non abbiamo necessità di vendere, ma. Ma su Davis neanche ci sediamo, lo vogliamo tenere con noi, è straordinario, ha fatto una gran coppia con Zaniolo e Atta. Ce li chiedono i calciatori, ma non abbiamo la voglia di rifare tutta la squadra. Posso dire comunque che un paio di calciatori possono partire.”.. Prezzo mai fatto, ma Piero ci conosce e se vuole avere delle informazioni ci chiama senza problemi”.”Posso dire che i top club in Premier li conoscono, ma anche quelli in Serie A sanno chi è, lo conoscono davvero tutti. Certi giocatori non hai la necessità di venderli, devi stare tranquillo e aspettare se dovesse avere il club”.