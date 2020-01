Tra gli esuberi in casa Udinese anche uno forse inaspettato. Si tratta di Svante Ingelsson in prestito al al Pescara (dove operò ha collezionato solo 4 presenze). Il giocatore farà ritorno ad Udine in attesa di una nuova sistemazione e la prima candidata a prendete il centrocampista appare essere per ora il Livorno.