Udinese-Longstaff, Alan Shearer: “Una grossa scommessa per lui trasferirsi, spero non gli si ritorca contro”

Alan Shearer, ex giocatore e leggenda del Newcastle, avverte Matty Longstaff sul rischio per il giocatore di trasferirsi anzitempo all’Udinese: “Per un giocatore che ha all’attivo stagionale solo sei partite in campionato, sarebbe una grande scommessa trasferirsi all’Udinese e spero davvero che la decisione non gli si ritorca contro. Se le cifre che sentiamo sono corrette, allora Newcastle ha messo un’ottima offerta sul tavolo, ma se Longstaff ha già accettato di spostarsi, c’è poco altro che si possa fare.

Penso che sia un grosso rischio per un ragazzo locale lasciare la sua squadra di calcio per un club in Italia che potrebbe essere retrocesso. La famiglia Pozzo possiede sia l’Udinese che Watford, quindi può essere che alla fine vada agli Hornets, ma anche così è difficile da capire, nonostante la proposta economica sia allettante. Longstaff deve avere i suoi motivi perché scelga di spostarsi. Ha talento, ma non ha ancora l’esperienza per poter dire “voglio un posto da titolare in prima squadra”. Sarebbe un peccato andare via senza prima aver lasciato un’eredità nel settore giovanile del club“.