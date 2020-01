Udinese, Marino continua a lavorare sulle uscite

L’Udinese ha mostrato con i titolari di poter diventare squadra. load sconfitta di San Siro, ovviamente venuta anche a causa di alcuni piccoli errori, ha mostrato a molti che questa squadra quando inizia a pensare da tale può crescere. Ma come detto da tempo serve sfoltire la rosa per non creare malumori che diverrebbero alla lunga difficili da gestire, visto che comunque da giocare c’è solo il campionato. Il primo della lista a partire è Teodorczyk (voci su Besiktas, Anderlecht e Spal), quindi Walace (accostato al Flamengo ed altre squadra ebriaisliane) e De Maio (sondato dal Genoa e dal Brescia ). In arrivo si vocifera su Marvin Zeegelaar, ma le voci sono contrastanti visto che il giocatore non pare convinto al 100 per cento di rientrare in Friuli.