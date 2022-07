Calciomercato Udinese | Dopo Nestorovski, pronti 5 milioni per lo sloveno

Nehuen Perez è tornato all'Atletico Madrid. Pablo Marì è rientrato in Inghilterra e l'Udinese si è ritrovata senza una difesa. Anche Becao ha pretendenti in Premier League e il reparto difensivo bianconero continua a rimanere un grande punto interrogativo, a cominciare dal modulo. Ma procediamo per gradi.