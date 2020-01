Udinese – Perugia, fronte aperto sul mercato

Tra Udine e Perugia c’è una linea calda sul mercato. Dall’Umbria rientrerà a Udine Balic, destinato al prestito nuovamente (Hajiduk). Il Perugia sarebbe interessato a Sierralta (che è cercato anche dall’Universidad cattolica in Cile), mentre appare senza fondamento per ora l’intenzione degli umbri di chiedere il prestito di Jajalo, a meno che il croato non debba “sopportare” la concorrenza di Fofana per il quale c’è l’interesse del Torino.

Dal Perugia l’Udinese potrebbe prendere Vlad Dragomir, ma è forte la concorrenza del Galatasaray. Secondo la stampa turca il club di Instambul, il centrocampista del Grifo piace molto a Fatih Terim.