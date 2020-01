Udinese, Teodorczyk a un passo dall’Anderlecht

Lukasz Teodorczyk è in trattativa con l’Anderlecht, club con il quale l’Udinese di Pozzo ha già fatto parecchi affari (vedi Kums e la stessa punta ogi a Udine). L’attaccante polacco è stato informato dal club bianconero che può andarsene e l’Anderlecht è impaziente di trovare un nuovo attaccante. Teodorczyk ora deve solo trovare l’intesa per l’ingaggio, ma non dovrebbe essere un ostacolo. Secondo fonti polacche, infatti, la punta è effettivamente interessato a un ritorno in Belgio.

Sempre secondo le stesse fonti Teodorczyk potrebbe accasarsi nella nuova squadra già entro questa settimana, con la trattativa che si potrebbe concludere dopo la gara che attende l’Udinese in Coppa Italia contro al Juve.