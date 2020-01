Udinese, Teodorczyk verso la Turchia. Fofana piace in Inghilterra

L’Udinese in questa finestra di mercato deve vendere per dare a Gotti la possibilità di scegliere in una rosa meno competitiva che alla lunga potrebbe creare problemi con gli esclusi. Lo scriviamo da tempo e sappiamo oramai che De Paul è fuori mercato (anche perché i 40 milioni richiesti sono un’arma di desistenza), mentre Teodorczyk nelle ultime ore sembra aver preso la via della Turchia con il Besiktas pronto a fare un’omertà per l’intero cartellino. Non si parla di cifre, ma sembra che la trattativa sia ben avviata. Sull’attaccante ci sarebbe anche il Parma, ma quest’ipotesi non pare riscontrare particolari riscontri ad oggi.

In mezzo Seko Fofana nonostante sia stato utilizzato a titolare da Gotti nelle ultime gare rimane sul piede di partenza. Il Torino da tempo lo segue, ma a sentire le voci d’Oltremanica ci sarebbe anche il Leicester anche grazie all’intercessione del procuratore del giocatore, Egal Warsame, che lo aveva già fatto crescere al City da dove l’Udinese lo ha acquistato. Il club britannico sarebbe disposto a spendere i 15 milioni richiesti dai bianconeri, cosa che il Toro ad oggi non sembra voler fare.

In entrata solo chiacchiere riguardo a Barba o altri nomi accostati all’Udinese magari complici anche i procuratori. Pozzo cerca solo un vice sema. Difficile arrivare a Zeegelaar anche se queste operazioni solitamente si decidono all’ultimo.