Come annunciato giorni fa Vizeul, che sembrava a un passo dall’Atlteico Paraense in Brasile, è stato invece dirotto in Russia dove giocherà in prestito per tutto il 2020. L’ex attaccante del Gremio è stato annunciato ufficialmente giovedì dall’Akhmat Grozny, dove giocherà con la maglia 27. L’Akhmat è 12 ° nella prima divisione russa, un punto sopra la zona retrocessione. Il contratto è per un prestito fino alla fine del 2020, con opzione di acquisto.