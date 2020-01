Udinese, Vizeu addio Botafogo. Andrà All’Atletico Paraense

Niente più Botafogo per Vizeu, l’attaccante oramai ex Gremio rientrato a Udine dove è stato già deciso che non rimarrà. Con la riapertura delle liste il club bianconero ha infatti trovato un accordo con l’Atletico Paraense, come riporta in anteprima “Il Bulletin C.E”, che ha appreso che la dirigenza del Botafogo è stata informata giovedì tardi che il giocatore sta per essere ceduto altrove. L’accordo che Vizeu pare avesse trovato non è bastato, l’Udinese non ha trovato quello economico per cui si è scelto di dirottarlo all’Atletico.

(Grazie a Carlos Eduardo Sangenetto/FogãoNET).