Il Botafogo è vicino a rafforzare l’attacco con l’arrivo dall’Udinese di Felipe Vizeu,rientrato in Friuli dopo che il Gremio non ha rinnovato il prestito. La proposta – sempre per un prestito – è stata formalizzata all’Udinese ed è in attesa di risposta, che dovrebbe essere positiva visto che il giocatore a Udine non avrebbe spazio e lui vorrebbe rimanere in Brasile. L’accordo prevederebbe che i due club si dividano il pagamento degli stipendi.