Mercato Udinese – Ufficiale, fuori l’ennesimo esubero: Diawara va in Belgio

L'Udinese proprio in questi istanti ha fatto fuori l'ennesimo esubero sul mercato. Ecco tutti i dettagli sulla cessione di Diawara in Belgio

Un attaccante che non avrebbe praticamente mai avuto spazio sul campo da gioco e proprio per questo motivo è stato ceduto in questi istanti. L'Udinese cede in maniera ufficiale le prestazioni sportive di Sekou Diawara al Royal Francs Borains club che milita nella seconda serie del calcio belga.