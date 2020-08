UFFICIALE Fofana ceduto al Lens

Dopo un ritardo che aveva posto dubbi sulla effettiva conclusione dell’affare, infine giunge l’ufficializzazione dell’acquisto del calciatore ivoriano da parte del Lens.

Il comunicato della società bianconera:

Udinese Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con il Racing Club de Lens per la cessione a titolo definitivo del calciatore Seko Mohamed Fofana.

Fofana, classe 1995, era stato acquistato, nell’estate del 2016, dal Manchester City ed ha disputato, con la maglia bianconera, 119 partite tra Serie A e Coppa Italia, mettendo a segno 13 reti, tutte realizzate in campionato.

Nell’ultima stagione il centrocampista ivoriano è sceso in campo in 32 occasioni in campionato segnando 3 gol aggiungendo tre presenze in Coppa Italia.

A Seko i migliori auguri per la sua nuova esperienza professionale.