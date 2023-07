Mercato Udinese – Ufficiale: Gasparini è un nuovo calciatore del Potenza

L'ex portiere dell'Udinese Manuel Gasparini è ufficialmente un nuovo calciatore del Potenza. Il team bianconero non ha esercitato la clausola per il riscatto e di conseguenza continuerà l'avventura in Basilicata per l'estremo difensore cresciuto con la maglia bianconera sin dalle giovanili. Nel corso di questa stagione, con la maglia dei rossoblù ha messo a referto ben 41 presenze subendo 57 gol, ma riuscendo a tenere inviolata la porta in ben dodici occasioni non poche se pensiamo che i lucani hanno costruito una società che puntava ad una salvezza tranquilla. Adesso inizierà una stagione di conferme per il classe 2002. Il calciatore sa che non farà più rientro in quel di Udine e di conseguenza si dovrà giocare le sue carte nella terza serie del calcio italiano. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul secondo incontro amichevole. Le pagelle del match tra Udinese e Ask Klagenfurt <<<