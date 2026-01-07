Calciomercato Udinese – Ufficiale nuovo esterno: ecco Juan David Arizala

Il nuovo colpo dell’Udinese è stato ufficializzato nel corso degli ultimi istanti. Ecco tutti i dettagli sul nuovo affare di mercato

L’Udinese ha messo a referto il suo primo e fondamentale colpo di mercato. La società si assicura le prestazioni di un nuovo esterno sinistro per la restante parte della stagione. Grande operazione da parte del club che si assicura le giocate di Juan David Arizala. Esterno classe 2005 che arriva dall’Internacional de Medellín, ma soprattutto una battaglia di mercato che ha visto i bianconeri vincitori a confronto del Milan. Passiamo al comunicato ufficiale.