L’Udinese ha messo a referto il suo primo e fondamentale colpo di mercato. La società si assicura le prestazioni di un nuovo esterno sinistro per la restante parte della stagione. Grande operazione da parte del club che si assicura le giocate di Juan David Arizala. Esterno classe 2005 che arriva dall’Internacional de Medellín, ma soprattutto una battaglia di mercato che ha visto i bianconeri vincitori a confronto del Milan. Passiamo al comunicato ufficiale.
mondoudinese udinese news udinese mercato Calciomercato Udinese – Ufficiale nuovo esterno: ecco Juan David Arizala
udinese
Calciomercato Udinese – Ufficiale nuovo esterno: ecco Juan David Arizala
Il nuovo colpo dell’Udinese è stato ufficializzato nel corso degli ultimi istanti. Ecco tutti i dettagli sul nuovo affare di mercato
Comunicato ufficiale—
“Juan David Arizala è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Udinese. L'esterno colombiano classe 2005 arriva a titolo definitivo dall'Independiente di Medellin e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030.” Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul futuro di Sandi Lovric <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA