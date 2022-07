Calciomercato Udinese – Ufficiale: Jaka Bijol e non solo!

Il 23enne sloveno viene dal CSKA Mosca ma, nonostante la giovane età, ha già giocato anche in Germania (Hannover 96) e adesso è pronto a cominciare la sua nuova avventura italiana. Jaka è alto 1 metro e 90 cm e darà una grande mano a Becao e a capitan Nuytinck. Come l'Udinese, sul sito ufficiale della società, ci tiene a precisare: "è il sesto rinforzo di questa campagna acquisti". Anche quest'estate Marino e la dirigenza friulana si stanno dando da fare ma sappiamo tutti che il calciomercato dell'Udinese è appena iniziato e che da un momento all'altro può scattare l'allarme. I nomi caldi sono sempre gli stessi. Da Becao a Udogie, passando per Pereyra, Beto, Makengo e, soprattutto, Molina. Jaka Bijol, oltre al difensore centrale, può essere schierato all'occorrenza anche come mediano davanti alla difesa. Che sia un segno? Vedremo. Fatto sta che l'attenzione è tutta su un altro bianconero.