Calciomercato Udinese / Ufficiale: Lovric è un bianconero! Benvenuto

Sandi Lovric è ufficialmente un nuovo calciatore friulano. La società ha diramato il comunicato. Contratto fino al 2027: il punto!

Redazione

Lovric è bianconero. Ufficiale! Contratto fino al 30 giugno 2027. Era in scadenza di contratto con il Lugano. L'Udinese ha studiato la fattibilità del colpo e si è aggiudicata il suo cartellino a parametro zero. Oggi, tra l'altro, per lo sloveno non è neanche un giorno come gli altri...

Proprio oggi, infatti, compie gli anni. 24 candeline per il centrocampista che darà una grande mano al reparto bianconero. Un mediano puro che all'occorrenza, grazie alla sua duttilità, può essere schierato sia come mezzala che in posizione più offensiva. Insomma, Walace e Jajalo non sono più da soli. Occhi puntati anche e soprattutto su Arslan. Per quanto riguarda il frangente del tedesco, la sensazione è che l'Udinese sia più che ben disposta a proporgli quanto meno il prolungamento per un anno. Staremo a vedere come si evolverà la situazione. Sembrava che Arslan fosse destinato alla Turchia già dal mese di gennaio. Poi qualcosa è cambiato. Le voci si sono spente e lui si è preso in mano l'Udinese. Cioffi si fida di lui. Ma non finisce qui.

La strada è ancora lunga. Mancano 10 partite alla fine dei giochi e l'obiettivo è uno solo: chiudere il campionato nella colonna di sinistra. Il prossimo match sarà contro i rossoblù di Walter Mazzarri. Conquistare i 3 punti alla Dacia Arena permetterebbe a Gabriele Cioffi di tirare un bel sospiro di sollievo. Ma attenzione perché non sarà una partita facile. I sardi si stanno giocando la permanenza in Serie A e saranno a dir poco agguerriti. Non sarà della partita Pavoletti che, come diramato dalla società con un comunicato, è risultato positivo al Covid-19. Insomma, attenzione a Joao Pedro, Pereiro e Keita. Siamo arrivati al rush finale. Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. Dalla prossima stagione, anche Lovric darà il suo contributo. Benvenuto Sandi e tanti auguri!