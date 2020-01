Mercato Udinese – Mamadou Coulibaly in prestito al Trapani: è ufficiale

L’Udinese ha ufficializzato pochi istanti fa, attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito, il prestito di Mamadou Coulibaly al Trapani. Ecco la nota della società in merito alla chiusura della trattativa: “L’Udinese Calcio comunica la cessione in prestito fino al 30 giugno 2020 di Mamadou Coulibaly al Trapani. Il centrocampista aveva trascorso la prima parte della stagione, sempre in prestito, alla Virtus Entella. A Mamadou i migliori auguri per questa nuova esperienza”