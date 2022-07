Mercato Udinese | Ufficiale: Molina va all’Atletico Madrid: le cifre dell’affare

Nahuel Molina è stato pagato ben 15 milioni di euro. A questi vanno aggiunti 5 milioni di bonus e il cartellino di Nehuen Perez utilizzato dall'Atletico Madrid come contropartita. Insomma, un affare che ha soddisfatto tutti. L'Udinese aveva bisogno di un difensore centrale e l'Atletico aveva bisogno di Molina. Dopo tutto, chiunque avrebbe bisogno di un giocatore con le qualità dell'argentino vincitore dell'ultima Coppa America, trofeo che, tra l'altro, ha giocato da titolare. Insomma, questo ragazzo meritava di fare il salto di qualità e quest'anno è stato accontentato. Ha 24 anni e non ha ancora espresso a pieno il suo potenziale. Un mix impressionante di tecnica, velocità e senso della posizione che in Italia hanno davvero in pochi nel suo ruolo. E' un vero peccato che questi giocatori lascino il nostro campionato per andare ad abbellire quelli esteri ma purtroppo è così, è un dato di fatto. E' per questo motivo che Molina non ha preso parte all'amichevole persa contro il Bayer Leverkusen. A proposito del match: ecco le pagelle senza filtri della nostra redazione <<<