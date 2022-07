Udinese | UFFICIALE: Molina è un nuovo giocatore dell’Atletico Madrid

Dopo settimane di tira e molla è arrivata l'ufficialità. L'esterno si trasferisce alla corte di Diego Simeone: i dettagli dell'operazione

L'Udinese sta preparando la nuova stagione. L'obiettivo per il nuovo campionato sarà continuare a stupire e provare a migliorare il rendimento dello scorso anno. Sicuramente non sarà semplice, per cui la società ha deciso di affidare la panchina ad Andrea Sottil. Si tratta di un allenatore in rampa di lancio, che alla sua prima esperienza in Serie A da allenatore non vuole deludere le aspettative. Per raggiungere i traguardi prefissati dalla società, però, sarà necessario portare a termine le trattative in corso, sia in entrata che in uscita. Sono tanti i calciatori in procinto di cambiare casacca e per uno di loro è arrivato il momento di dire addio all'Udinese.

Ve lo avevamo annunciato già qualche giorno fa, ma ora è arrivata anche l'ufficialità: Nahuel Molinaè un nuovo giocatore dell'Atletico Madrid. Come comunicato dai due club, l'esterno classe '98 si trasferisce alla corte del Cholo Simeone a titolo definitivo, con un contratto che lo legherà ai Colchoneros fino al 30 Giugno 2027. L'accordo tra il club madrileno e l'Udinese prevede un costo del cartellino di circa 15 milioni di euro più 5 di bonus. Contrariamente alle voci di alcune settimane fa, nell'affare non rientra il cartellino di Nehuen Peréz. Tuttavia, il 22enne argentino dovrebbe ritornare uguale in bianconero dopo essere stato prima riscattato dall'Udinese e poi contro-riscattato dall'Atleti. Nelle prossime ore è atteso ad Udine per svolgere le visite mediche. Il centrale classe 2000 ha vestito la maglia del club friulano nella scorsa stagione e ha totalizzato ben 20 presenze condite anche da un assist.

Chi sarà il sostituto?

Con l'ufficialità della cessione di Molina, per l'Udinese è arrivato il momento di far partire i casting per trovare un suo sostituto. Come abbiamo potuto notare nelle prime amichevoli precampionato, Sottil avrebbe deciso di puntare molto su Brandon Soppy, esterno destro francese che già lo scorso anno si era comportato bene con mister Gabriele Cioffi in panchina. Tuttavia, non è da escludere che la dirigenza bianconera si fiondi su un nuovo laterale per sostituire il 24enne argentino.