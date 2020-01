UFFICIALE – Opoku è un giocatore dell’Amiens

È ufficiale: il club di Amiens SC si è riservato le prestazioni di Nicholas Opoku per rinforzare la propria difesa. Il giocatore ghanese è arrivato in prestito per sei mesi con opzione di acquisto.

Amiens SC è lieto di annunciare l’arrivo di Nicholas Opoku dall’Udinese! Il difensore ghanese si unisce ad Amiens SC con un prestito di 6 mesi con un’opzione di acquisto. Nato l’8 novembre 1997 a Kumasi, in Ghana, Nicholas ha indossato le maglie di Berekum Chelsea (Ghana), Club Africain (Tunisia) e, più recentemente, Udinese (Italia). Ha 7 partite e 514 minuti giocati in questa stagione con il club di Serie A. Gli auguriamo un grande successo con i nostri colori Amiens! Benvenuto Nicholas!