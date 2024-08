Udinese – Ufficiale la rescissione di Isaac Success: il comunicato

Isaac Success è pronto per una nuova avventura per lontano da Udine. Proprio in questi istanti è arrivata la rescissione contrattuale ufficiale

Lorenzo Focolari Redattore 28 agosto - 08:32

Isaac Success non è più un attaccante dell'Udinese. Il calciatore nigeriano dopo diverse stagioni all'interno del mondo Pozzo è pronto per iniziare una nuova avventura. In questi istanti è arrivata la rescissione contrattuale ed ora bisogna attendere per capire quale sarà il suo prossimo club. Lascia la squadra guidata da mister Kosta Runjaic con 83 presenze e sei reti messe a referto. Passiamo al comunicato ufficiale emanato dalla società.

"Udinese Calcio comunica di aver raggiunto e sottoscritto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Success Isaac. A lui vanno i ringraziamenti per gli anni vissuti insieme e i migliori auguri per il futuro professionale".