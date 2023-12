Udinese – Ufficiale, torna in Friuli un difensore centrale: tutti i dettagli

Adesso è ufficiale e un difensore è pronto per tornare in Friuli Venezia Giulia, più precisamente all'Udinese. Stiamo parlando di un centrale che si è già messo in mostra con la maglia bianconera sulla spalle, soprattutto nel corso degli ultimi match della passata stagione. Ora è arrivato il momento di provare una nuova pista e di conseguenza rimettersi in mostra.